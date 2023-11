"Przekop Mierzei Wiślanej zwróci się szybko". Totalna zmiana nastawienia wobec inwestycji

Autostrada wodna na Hel

Żeglarze i motorowodniacy, z którymi rozmawialiśmy zachwalają, że z portu w Nowej Pasłęce (leży przy granicy z Rosją) na przekop Mierzei płynie się 1,5 godziny (jachtem motorowym). Dalej otwierają się możliwości rejsu na Hel, do Jastarni czy do nowej mariny w Pucku. Z kolei powrót możliwy jest przez Gdańsk, rzekę Szkarpawę na wody Zalewu Wiślanego. Czas rejsu jachtem z Elbląga do Nowego Światu to niecała godzina. To alternatywa, dla tych, którzy zwiedzili już Mazury.