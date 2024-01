Poznań nie jest zagłębiem zła. Wyjaśniamy sprawę CH Posnania

Sztucznie nabita statystyka na mapie bezpieczeństwa

Nikt nie twierdzi, że problem nie istnieje, bo w każdym dużym mieście w kraju widać, że wśród nastolatków coraz mocniejszy jest trend spędzania czasu w centrach handlowych i nie zawsze są to grzeczne dzieci. Jeśli popełniają tam zabronione czyny, to zawsze można mieć uzasadnione pretensje do służb i ochrony. Tyle że to, co widać na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, zostało w Poznaniu sztucznie napompowane.