Andrzej Duda "narzędziem destrukcji"? "Jego grymasik nic nie zmieni"

- Trzeba by wybuchnąć śmiechem, słysząc od pana prezydenta, który zawetował ustawę, doprowadził wielu ludzi do lęków i rozpaczy. To weto opóźnia wszystko, a następnie wzywa do jak najszybszego zajęcia się ustawą - stwierdził Donald Tusk, pytany przez dziennikarzy, dlaczego nie zapadła decyzja o wcześniejszym zwołaniu sejmowych obrad.