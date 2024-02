Tusk zmienia zdanie ws. przekopu. "Przecież nie zasypię"

Premier Donald Tusk w niedzielę w Morągu rozpoczął kampanię wyborczą przed wyborami samorządowymi. Mówił m.in. o sprawie przekopu mierzei wiślanej. - Moim zdaniem to przedsięwzięcie było bardzo przeskalowane jeśli chodzi o koszty - powiedział Tusk. - Ale my nie możemy marnować czegoś, tylko dlatego, że to robili poprzednicy. Przecież nie zasypię przekopu - dodał.