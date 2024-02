Skandaliczna deklaracja Trumpa. Tusk przypomina słowa Dudy

- Jeżeli ja jakąś obietnicę od prezydenta Donalda Trumpa otrzymałem, jeżeli mi prezydent Donald Trump coś obiecał, to było to dotrzymane. (...) Mogę powiedzieć tak, prezydent Trump dotrzymuje danego słowa. Jeżeli coś mówi, to traktuje to poważnie - podkreślił Duda. Słowa te padły jeszcze przed zaskakującą deklaracją Trumpa z Conway.