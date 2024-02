"Rozlewającą się nienawiść wobec wierzących". Wraca projekt Ziobrystów

Co się zmieni?

Ustawa ma "bronić chrześcijan", choć tak naprawdę odnosi się do wyznawców wszelkich religii i związków wyznaniowych. Zmienić ma się m.in art.195 kk, " Kto złośliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2." Z treści przepisu ma zniknąć "złośliwe", co umożliwiałoby karanie za umyślne przeszkadzanie w obrzędach religijnych.