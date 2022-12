Projekt ludzi Ziobry ws. obrony chrześcijan. Jeden klub chce odrzucenia

- Ja akurat cenię sobie prawo do lżenia różnych pogańskich religii, różnych pogańskich przesądów i akurat chciałbym je zachować, nawet jeśli ceną za to, że ja mam prawo lżyć muzułmanów będzie to, że oni mogą lżyć mnie lub jacyś inni ateiści będą mogli mnie lżyć, to trudno, biorę to na klatę - mówił Dobromir Sośnierz z Konfederacji.