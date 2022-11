"Tchórze". Opozycja grzmi w Sejmie, zarzuty pod adresem Czarnka

- Najbardziej państwo krytykowaliście rolę kuratora oświaty - powiedziała Wargocka do posłów opozycji. - Nastąpiło zachwianie pomiędzy zadaniami ustawowymi samorządów jako organów prowadzących i kuratora jako organu prowadzącego. To samorządy podjęły działania, na podstawie których wprowadzali do szkół swoje programy edukacyjne. Rodzice zareagowali - powiedziała Wargocka, dodając, że były to programy do których "rodzice mieli poważne zastrzeżenia i informowali o tym opinię publiczną".