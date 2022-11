"Zwyczajnie oszukuje". Opozycja uderza w ministra Czarnka

Przekonywał, że również rodzice powinni mieć wpływ na to, jakie organizacje chcą uczyć dzieci w szkołach. - Z jednej strony państwo proponują swobodne wchodzenie do szkół wszystkich organizacji, także tych, które doprowadzają do seksualizacji dzieci, a z drugiej strony chcecie całkowicie zlikwidować wpływ państwa na to, co się dzieje w szkołach - dodał, zwracając się do posłów opozycji.