Eksperci krytykują pomysł Solidarnej Polski. "To ewidentny szwindel"

Suchej nitki na projekcie nie zostawiają eksperci. - To, że najpierw Marcin Warchoł, niby jako działacz społeczny z ministerialną teką, zbierał podpisy, a teraz jako minister szykuje rządowe stanowisko w sprawie przygotowanego przez siebie projektu "obywatelskiego", to ewidentny szwindel, konflikt interesów - ocenia w rozmowie z "GW" prof. Monika Płatek, karnistka z Uniwersytetu Warszawskiego. - Chodzi o to, by perwersyjnie, po raz kolejny zdemolować porządek konstytucyjny wymagający rozdzielenia państwa od kościoła, niedyskryminowania osób niewierzących, respektowania wolności słowa i prawa do publicznej demonstracji - dodaje.