Ziobryści złożyli ustawę ws. "ochrony chrześcijan". "Podpisywali się też ateiści"

Politycy Solidarnej Polski złożyli we wtorek w Sejmie obywatelski projekt noweli Kodeksu karnego, który miałby penalizować "publiczne lżenie lub wyszydzanie" Kościoła lub związku wyznaniowego. Członek partii Zbigniewa Ziobry - Jacek Ozdoba - tłumaczył w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, że wejście w życie tej ustawy nie oznaczałoby wprowadzenia zakazu krytyki Kościoła i przedstawicieli tej instytucji. - To jest ustawa wolnościowa. I nie chodzi tylko o katolików, ale też np. o ewangelików. Chodzi o wszystkich tych, którzy praktykują lub też nie praktykują i chcą mieć swobodę w tym zakresie. Chodzi o to, żeby chronić ich przed szydzeniem, przed atakami - mówił. Przekonywał, że pod projektem podpisali się nie tylko katolicy, ale też ateiści. - Jeżeli ktoś uważa, że można rzeczy święte profanować, to może być obrażające. Chodzi o to, żebyśmy się szanowali - podkreślił Ozdoba.