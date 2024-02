Jaki poinformował co dalej z Ziobro. "Długa rekonwalescencja"

– Trzymamy kciuki za Zbigniewa Ziobrę. Czeka go operacja. Dlatego jego rekonwalescencja będzie długotrwała – mówił europoseł. I zaznaczył, że pod nieobecność swojego szefa, to on będzie musiał przewodzić Suwerennej Polsce w czasie najbliższych wyborów. – Na pewno na wybory samorządowe i europejskie, jeżeli koledzy zdecydują, przypadnie mi ten zaszczyt prowadzić partię - przekazał Jaki.