Zapraszamy do gry o 25 tys. zł. Świętuj z nami 25-lecie powstania Wirtualnej Polski

Urodziny Wirtualnej Polski nie mogłoby się odbyć bez udziału czytelników. Zespół WP przygotował dla was niespodziankę. Urodzinowa loteria rozpoczęła się w poniedziałek 28 września i potrwa do 8 listopada. Jest dostępna pod adresem urodziny.wp.pl .

By wziąć w niej udział, należy skorzystać z 1, 25 lub 125 szans na stronie internetowej loterii. Pojedynczą szansę można także zamówić, wysyłając SMS z hasłem "URODZINY" pod numer 7312 (koszt: 3,69 zł z VAT). Każda z nich bierze udział w losowaniu dziennym, tygodniowym i finałowym. Losowania dzienne będzie przeprowadzane o godz. 18:00, tygodniowe w poniedziałki, a finałowe odbędzie się 9 listopada.

Każdy gracz wraz z zakupem szans otrzymuje kody do losowania natychmiastowego, w którym jeszcze tego samego dnia może wygrać 25 tys. zł. Dodatkowo codziennie do wygrania jest 1 tys. złotych, cztery bony na stację paliw BP o wartości 200 zł i 100 pakietów WP Pilot. Raz w tygodniu do wygrania będą 2 vouchery wakacje.pl o wartości 2,5 tys. zł. Nagrodą finałową jest kolejne 25 tys. zł. Zasady gry oraz szczegółowy regulamin dostępne są na stronie loterii.