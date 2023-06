Za to dostaniesz mandat. W wakacje łatwo się zapomnieć

Kolejnym przewinieniem, za które służby wystawiają mandaty w lecie, jest zakłócanie porządku publicznego. To poważne przewinienie, za które grozi kara aresztu, grzywny bądź ograniczenia wolności. W jakim wymiarze? Jak informuje Policja, mandat może mieć wysokość od 20 do 5000 złotych. W przypadku aresztu kara może wynieść od 5 do 30 dni, a w przypadku ograniczenia wolności - 1 miesiąc.