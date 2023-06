Mandat za kwiaty na balkonie? W tym przypadku przepisy są nieugięte

Donica wywieszona na zewnętrznej stronie balustrady balkonu stwarza także zagrożenie dla osób przechodzących pod nią. Jeżeli dojdzie do tragedii, osoba poszkodowana może złożyć wniosek o ściganie sprawcy - nawet, jeżeli do uszczerbku doszło przez działanie nieumyślne. Wskazuje na to Art. 160 Kodeku karnego: paragraf 1 "kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3" oraz par. 3 "jeżeli sprawca czynu (...) działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".