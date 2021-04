Żywiec. Uszkodzone samochody, radiowóz i elewacja kilku budynków, efekt rajdu po żywieckich ulicach

Do pościgu w iście amerykańskim stylu doszło w czwartek, 22 kwietnia w Żywcu. Około 15.35 dyżurny żywieckiej komendy policji otrzymał informację, że na parkingu jednego z osiedli kierowca citroena uderzył w samochód i odjechał. Mundurowi natychmiast pojechali we wskazane miejsce i już po chwili zauważyli poszukiwane auto. Dali jego kierowcy sygnał do zatrzymania się i wtedy się zaczęło. – Kierowca zignorował go i zaczął uciekać. Policjanci rozpoczęli pościg. Podczas ucieczki kierowca citroena złamał szereg przepisów ruchu drogowego, uderzył w dwa samochody, policyjny radiowóz oraz elewację kilku budynków, stwarzając zagrożenie zarówno dla siebie, jak i innych kierowców oraz pieszych – opisuje pościg policja.