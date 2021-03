Śląskie. Trzy kilometry szaleńczej jazdy zanim policjantom udało się dopaść uciekiniera

Do zdarzenia doszło w Ciścu, niedaleko Węgierskiej Górki, na ul. Trakt Cesarski. W niedzielę około godziny 13.00, pełniący tam służbę policjanci z Węgierskiej Górki, otrzymali informację od dyżurnego, że w pobliżu kierowca opla corsy jedzie całą szerokością drogi. Prawdopodobnie jest pijany i stwarza zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu. Mundurowi natychmiast pojechali we wskazane miejsce. Od razu zauważyli poszukiwany samochód. Dali jego kierowcy sygnały do zatrzymania się. Ten jednak je zignorował, przyspieszył i zaczął uciekać. Funkcjonariusze ruszyli za nim.