Chorzów. Krok od tragedii. W trakcie ucieczki przed policją 12-latek wpadł do stawu

Komenda policji w Chorzowie poinformowała, że we wtorek, 9 marca, w nocy, tuż przed północą z dyżurnym Komisariatu Policji II w Chorzowie skontaktowała się mieszkanka miasta i poinformowała, że jej 12-letni syn nie wrócił do domu i nie potrafi się z nim skontaktować. Informacja o zaginięciu małoletniego od razu trafiła do wszystkich patroli w mieście.