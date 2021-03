Gniezno. Pijany 37-latek przeżył zderzenie z pociągiem

37-letni gnieźnianin wracał do domu pociągiem. Był pijany, przegapił stację, na której powinien wysiąść. Postanowił więc wrócić do domu pieszo. Szedł wzdłuż torowiska, gdy potrącił go przejeżdżający pociąg.

Gniezno. Pijany 37-latek przeżył zderzenie z pociągiem Źródło: flickr.com , Fot: jnyemb