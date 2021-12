"Wynajęty do bycia premierem". Bilans czterech lat rządów Mateusza Morawieckiego

- Nasz cel komunikacyjny to w tej chwili utrzymanie zaufania do premiera. Mateusz utrzymuje się na poziomie 40 proc. - to najwięcej wśród polityków PiS. Wyższe ma tylko prezydent, ale on pełni inną rolę. Morawiecki nie jest premierem-liderem partii, więc musi balansować politycznie. Szukać poparcia dla ustaw, godzić zwaśnione strony. Stąd często trzeba robić szpagaty. W podobnej roli był Buzek, ale po czterech latach rozpadła mu się partia - tłumaczy mój rozmówca z KPRM. Śmieje się, gdy słyszy, że premier traci poparcie regionalnych struktur partii. - Przecież na kongresie PiS głosowały też doły, a tam wygrał. Ataki na premiera to nic nowego. Wynikają z tego, że ma poważne szanse na zastąpienie Kaczyńskiego - rzuca.