Tajemnicze spotkanie. Morawiecki, Dworczyk i Mejza

- Od razu zaznaczę, że rola służb specjalnych jest w Polsce przeceniana, jednak w charakterze opcji "makiawelicznej" warto o niej wspomnieć. Prof. Robert Gwiazdowski zasugerował, że Łukasz Mejza odpowiada za problemy, jakie ruch Polska Fair Play miał przy zarejestrowaniu list wyborczych. Nie ma wątpliwości, że to przecież utopiło cały projekt, zanim on na dobre się zaczął. Jeżeli przed wyborami do Parlamentu Europejskiego doszło do takiego spotkania, to można zadać pytanie, czy przypadkiem nie chodziło o to, by taki los spotkał Pawła Kukiza, a prof. Robert Gwiazdowski miał być tylko narzędziem. Gdyby panowie poszli razem do wyborów, to być może nie zarejestrowaliby odpowiedniej liczby podpisów z poparciem - mówi Dudek.