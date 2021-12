"Mejza robi sobie jaja z prezesa". Politycy obozu władzy załamują ręce nad występem wiceministra sportu

Inni politycy klubu PiS, którzy decydują się wyrażać swoje opinie pod nazwiskiem, są równie krytyczni. - Pan Mejza miał takie hasło, które często wymawiał w telewizji: "Cześć Polsko, tu Mejza". To chciałem powiedzieć: Cześć Mejza, tu Polska. Jeżeli to zrobiłeś, to nie chcemy cię więcej - uważa poseł PiS Piotr Kaleta, odnosząc się do publikacji Wirtualnej Polski.