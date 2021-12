WP: Kontrola w Ministerstwie Sportu. Prześwietlą Łukasza Mejzę. Posłowie: "Prokuratura nie działa"

Po tym, jak Mejza wszedł do "dużej" polityki i trafił wiosną 2021 roku do Sejmu, zbliżył się do PiS. Kilka tygodni temu został wiceministrem sportu. Nikt jednak nie wie, czym dokładnie zajmuje się w resorcie kontrowersyjny polityk. Pytaliśmy o to Ministerstwo Sportu i Turystyki, ale nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.