Posłowie PiS wstydzą się Łukasza Mejzy. Wiceminister sportu wkrótce straci funkcję w rządzie

To on jako jeden z pierwszych (i nielicznych) parlamentarzystów klubu PiS otwarcie wyraził w mediach społecznościowych oczekiwanie dymisji Mejzy. - Obserwuję to, co się dzieje. Jeśli wobec jakiegoś polityka stawiane są bardzo poważne zarzuty, dotyczące również działania nieetycznego, to taki polityk ma obowiązek wyjaśnić opinii publicznej wszystkie aspekty sprawy. Owszem, ma prawo się bronić, ale nie tylko w sądzie, tylko przede wszystkim występując przed opinią publiczną - mówi Płażyński.