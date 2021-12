Sprawa Mejzy. Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie ws. przestępstwa

Po tym, jak Wirtualna Polska opisała działalność firmy należącej do wiceministra sportu Łukasza Mejzy - która namawiała pacjentów cierpiących na nieuleczalne choroby do stosowania nowatorskich metod leczenia, uznawanych za nieskuteczne - do Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.