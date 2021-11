"Wyjaśnienia albo dymisja". Zaskakująca reakcja z klubu PiS ws. wiceministra Mejzy

Wiceministra sportu do złożenia wyjaśnień wzywa za to Janusz Kowalski z Solidarnej Polski. - Prawica tym różni się od PO i PSL, że nie toleruje takich niejasności. Każda informacja z tego tekstu powinna być od A do Z wyjaśniona, a jak nie, to dymisja i kropka. Prawica nie może rządzić dla stanowisk, apanaży i władzy dla samej władzy. Musi być ideowa i czysta. Wierzę, że wszystko zostanie wyjaśnione, a jeśli nie to dymisja bez dwóch zdań - podkreśla poseł. Przypomnijmy: Janusz Kowalski to były wiceminister aktywów państwowych, który został zdymisjonowany m.in. w związku z ostrą krytyką premiera Mateusza Morawieckiego za podejście do polityki klimatycznej.