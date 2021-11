Afera mailowa: Wiemy, dlaczego Sasin postanowił wkopać premiera

Mimo to duża część polityków Prawa i Sprawiedliwości była zdziwiona słowami wicepremiera i odebrała je jako próbę ukąszenia Mateusza Morawieckiego i szefa KPRM Michała Dworczyka. – Wszyscy zaczęli się zastanawiać, w co gra Sasin. Nawet jeśli nie jest to celowa strategia, to na pewno nie pomaga premierowi, bo na nowo ożywia dyskusję o tym, które maile są autentyczne, a one pokazują polityczną kuchnię – mówi nam polityk PiS.