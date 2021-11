Afera mailowa. Raport Mandiant: włamań na konta polityków mieli dokonać hakerzy z Białorusi

"Kilka miesięcy temu w Wirtualnej Polsce opublikowaliśmy tekst, z którego wynikało, że wyciek maili Dworczyka to robota wschodnich służb. Piotr Pytel wprost wskazywał na Białoruś i Rosję. Dziś potwierdza to wprost raport Mandiant, ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa" - skomentował we wtorek ustalenia ekspertów reporter Wirtualnej Polski.