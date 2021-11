Afera mailowa. Jeden cytat wywołał burzę w sieci

"Szefie, jeśli ma być ten efekt sprawności państwa w weryfikacji obostrzeń to musi być dziś po południu konfa Mariusza Kamińskiego, Mariusza Błaszczaka, Saczki (Krzysztofa Saczki, p.o. szefa sanepidu - przyp. red.), Chróstnego (Tomasza Chróstnego, prezesa UOKiK - red.), że od soboty cała Policja, wojsko, Sanepid, UOKiK będą kontrolować wszystko co się da w sprawie obostrzeń" - tak Matynia miał zwrócić się do Morawieckiego.