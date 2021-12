Czarnek i spółka kontra Niedzielski. Kulisy PiS-owskich wojen o szczepienia

Minister zasugerował też, że nie zgodzi się na wyciąganie konsekwencji wobec niezaszczepionych. - Nas nie stać na to, żeby ewentualnie 19 albo nawet 15 proc. nauczycieli, jeśli nie zechcą się zaszczepić, nie pracowało w szkole. To jest niemożliwe. Dlatego to trzeba naprawdę wielkiej rozwagi w podejściu do 1 marca - dodał. Wcześniej o tym, że obowiązkowe szczepienie wszystkich trzech grup wskazanych przez Adama Niedzielskiego nie jest pewne, mówił rzecznik rządu Piotr Mueller, a wiceszef resortu zdrowia kilkadziesiąt sekund po swoim szefie stwierdził, ze przywołany termin 1 marca "nie jest obligatoryjny".