Gadaniem w koronawirusa. Jak rząd nas (nie) przygotował na IV falę pandemii [ANALIZA]

Pytania o zagrożenia powracają pod koniec sierpnia, kiedy uczniowie szykują się do powrotu do szkół. Wiceminister Kraska 26 sierpnia stwierdza, że "jest za wcześnie", by mówić o planowanych obostrzeniach. - Musimy zobaczyć, gdzie i w jakim stopniu dojdzie do zwiększonej liczby nowych zakażeń - mówi. Tego dnia resort zdrowia informuje o 251 nowych zakażeniach i trzech zgonach.