Łukasz Mejza oszukał też PiS? "Wściekły Kaczyński", ale nie na tyle, by zdecydować o dymisji

Już po pierwszych słowach wystąpienia jasne jednak było, że umowa nie została dotrzymana. Łukasz Mejza w towarzystwie Tomasza Guzowskiego, którego określał mianem przyjaciela, stawiał się w roli ofiary. – Mamy do czynienia z atakiem na Zjednoczoną Prawicę i atakiem na większość rządową. Atakiem bezpardonowym i bez precedensu. Atakiem, w którym przekroczono wszystkie możliwe granice, aby obalić rząd. Atakiem, w którym manipulując faktami, do walki politycznej wykorzystuje się chore, niewinne osoby i ich rodziny. Atak ten jest wymierzony we mnie, ale jego celem jest obalenie większości rządowej – mówił w środę Mejza.