Wybory 2023. Niszczenie materiałów wyborczych? Grzywna to dopiero początek

Jaka grzywna grozi za zniszczenie, usunięcie lub zamalowanie plakatów wyborczych? Zgodnie z Kodeksem wykroczeń, wysokość mandatu może wynieść nawet 5 tysięcy złotych. Karę zarządza sąd. To jednak nie koniec. W przypadku, gdy komitet wyborczy oszacuje, że straty poniesione przez zniszczenie plakatu wyborczego przekraczają 500 złotych, osoba, która go dokonała, może zostać skazana na karę pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat.