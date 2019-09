Wybory parlamentarne 2019. Zniszczono plakaty kandydatów PiS. Swastyki i napisy "Nazi raus"

Nieznani sprawy zniszczyli plakaty wyborcze polityków Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie. - To akt absolutnie haniebny - uważa Leszek Dobrzyński. Kandydaci do Sejmu zapowiedzieli zgłoszenie sprawy do sądu.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wybory parlamentarne 2019. Nieznani sprawcy zniszczyli plakaty polityków PiS w Szczecinie (East News, Fot: Robert Stachnik)

Plakaty szczecińskich kandydatów PiS w wyborach parlamentarnych zostały zniszczone. Część z nich została pocięta albo zerwana, na innych wymalowano swastyki i napisy "Nazi raus". O sprawie poinformował w mediach społecznościowych poseł Leszek Dobrzyński. "Zaczęło się. Miłośnicy demokracji, tolerancji i pluralizmu rozpoczęli kampanię. W swoim stylu" - skomentował.

- Widać, że to zmasowana akcja, robiona jedną ręką. Charakter jest dość rozpoznawalny. Dzisiaj będą złożone wnioski o ściganie sprawców, to akt absolutnie haniebny. Przypominam, że jesteśmy w Polsce. W państwie, które przeszło z rąk hitlerowców bardzo wiele - kontynuuje w rozmowie z portalem wszczecinie.pl. Zniszczonych miało zostać ok. kilkadziesiąt banerów w różnych częściach Szczecina.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości apelują o ostudzenie emocji przed wyborami parlamentarnymi 2019. Generować ma je właśnie opozycja. Zarzuty odpiera Piotr Misiło z PO. Krytykuje akty wandalizmy i dodaje, że takie sytuacje spotykają przedstawicieli niemal wszystkich partii. Wybory odbędą się 13 października.

Zobacz także: Zmieńmy język w przestrzeni publicznej. Akcja WP: #stopmowienawiści

Źródło: wszczecinie.pl