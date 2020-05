Wybory 2020. Krzysztof Bosak o pieniądzach z Brukseli: nie istnieje coś takiego jak bezzwrotne dotacje

- Nie istnieje coś takiego jak bezzwrotne dotacje. Zostanie to wrzucone w unijny budżet na następne lata - powiedział Krzysztof Bosak w TVN24, oceniając plan Komisji Europejskiej na walkę z kryzysem po pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

- Idiotyzmem jest wpisywanie jakichkolwiek instytucji międzynarodowej do konstytucji - mówił Bosak, pytany z kolei o brak odniesień do Unii Europejskiej w swoich propozycjach zmian.

Konrad Piasecki pytał również, o to, czy gdyby Krzysztof Bosak wygrał wybory, to dążyłby do referendum w sprawie wyjścia Polski ze wspólnoty.