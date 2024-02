Wąsik zagroził jej pozwem. Gajewska natychmiast reaguje. "Przepraszam"

Polityczka załączyła link do strony "Newsweeka" z omówieniem artykułu "Gazety Wyborczej" z 2011 r. Opisano tam, że Maciej Wąsik jako wiceszef Centralnego Biura Antykorupcyjnego korzystał z podsłuchów 6,2 tys. razy. Przed sejmową komisją śledczą ds. nacisków zeznał to wówczas Paweł Wojtunik, ówczesny szef CBA. Według tych zeznań, Wąsik miał przykładać najwięcej uwagi do rozmów, które miały miejsce przed wyborami parlamentarnymi z 2007 r., po których Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę.