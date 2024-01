Zatrzymanie posłanki Gajewskiej. Jest decyzja sądu

Gajewska nagle została wciągnięta do radiowozu. - Proszę mnie nie szarpać. Jestem posłem, oświadczyłam to - mówiła do mundurowych Gajewska. Policjanci nie reagowali jednak na informacje z jej strony, że jest parlamentarzystką. Odpychali też postronne osoby, które próbowały interweniować na miejscu. Po chwili posłanka została wypuszczona. Całe zdarzenie nagrały kamery.