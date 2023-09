Gajewska o tłumaczeniach policji: nieprawda

We wtorek w Otwocku odbył się wiec premiera Mateusza Morawieckiego. W pobliżu miał miejsce protest, w którym brali udział m.in. posłowie opozycji. Posłanka PO Kinga Gajewska krzyczała przez megafon o wizach, które polskie placówki dyplomatyczne w ramach afery wizowej. Na jej zachowanie zareagowali policjanci, którzy wciągnęli ją do policyjnej furgonetki. Posłanka Gajewska komentowała to zdarzenie w "Kropce nad i" na antenie TVN24.