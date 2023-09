W sieci zawrzało po interwencji policji wobec posłanki. "Państwo policyjne Kaczyńskiego"

"Chciałam, by dowiedzieli się, co się stało"

- Przez megafon powiedziałam, że rząd wpuścił do Polski 250 tys. migrantów, a nasze wizy były sprzedawane na straganach w Afryce. Chciałam, by otwocczanie dowiedzieli się o tym, co się stało. Jesteśmy zdeterminowani, by Polacy się o tym dowiedzieli - relacjonowała po incydencie Gajewska w rozmowie z TVN24.