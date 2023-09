Zbigniew Rau o aferze wizowej, której "nie ma" i "piątym rozbiorze Polski"

- My Polacy możemy sobie bardzo łatwo wyobrazić co by się stało, gdyby doszło do takiego scenariusza. Co by się stało we wschodniej Polsce? - pytał Zbigniew Rau w na antenie TVP. - To by było doświadczenie dzisiejszych doświadczeń z terenów zajętych przez Rosjan na Ukrainie i naszych polskich doświadczeń z 1939 roku. Gwałty, porwania dzieci, wywózki na Syberię, wywłaszczania i rusyfikacja. I to byłby jeszcze ten lepszy scenariusz, bo ten gorszy mógłby się skończyć piątym rozbiorem Polski. Pamiętamy wiek XVIII, przedsięwzięcie rozbiorowe było wtedy rozłożone na raty - skwitował.