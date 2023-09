"Należało zdjąć klauzulę niejawności". Błaszczak się tłumaczy

Przypomniał, co przyniosła okupacja Rosji na terenach Ukrainy w Irpieniu, czy Buczy. - Widzimy wszyscy jak z mozołem odbijają zajęte terytoria przez stronę rosyjską. W związku z tym w imię prawdy historycznej, ale też w imię pewnej takiej elementarnej uczciwości należało zdjąć klauzulę niejawności z tych dokumentów, co zrobiliśmy, i pokazać opinii publicznej, że Platforma Obywatelska to potworna obłuda, że to hipokryci, którzy wyraźnie chcieli oddać pół Polski Rosji - dodał Błaszczak.