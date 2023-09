"Ja i moi koledzy ze Zjednoczonej Prawicy". Andrzej Duda o obronie Polski

- Wielokrotnie mówiliśmy o tym, że takie były plany i koncepcje, żeby obrona Rzeczypospolitej de facto zaczynała się od linii Wisły, czyli wszystkie kluczowe jednostki znajdowały się po stronie zachodniej Wisły, wręcz na ziemiach zachodnich w okolicach Żagania - skomentował Andrzej Duda. - Ja i moi koledzy ze Zjednoczonej Prawicy absolutnie nie zgadzaliśmy się z tą koncepcją. Od samego początku uważaliśmy, że każda piędź ziemi Rzeczypospolitej powinna być broniona, że wszyscy mieszkańcy Polski przecież płacą podatki i każdemu należy się bezpieczeństwo i każdemu należą się jednakowe prawa do tego, żeby być pewnym, że polskie wojsko w razie czego stanie do jego obrony. Cieszę się, że to jest od 2015 roku zmieniane, że coraz mocniejsze jest to bezpieczeństwo militarne także tej wschodniej części Polski - dodał prezydent.