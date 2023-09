"Skandaliczny". Błaszczak wskazał go palcem w spocie, mamy reakcję

- W każdym kraju, u nas też, do tej pory było żelazną zasadą, że o planowaniu operacyjnym nie rozmawia się publicznie. Ani o planach, które były, są i będą. To są najbardziej chronione dokumenty. Gdy minister (Błaszczak - red.) powołuje się na plany, to ja muszę powiedzieć o tym, że planowanie obrony Polski odbywało się w układzie sojuszniczym. To jest niezmiernie ważne. Jeżeli minister zapomina o tym, że jesteśmy członkami NATO, to nie nadaje się na ministra - podkreśla polityk.