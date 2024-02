Johnson uderza w Carlsona. "Pionek, tyrana, dyktafon dyktatora"

Były premier zwrócił się bezpośrednio do Tuckera Carlsona: "Możesz pokazać światu, że próba zmiany granic siłą doprowadzi do katastrofy; ponieważ największym kłamstwem ze wszystkich – i tym, które Putin miał największą nadzieję ujawnić w swoim wywiadzie – jest to, że rosyjski przywódca na pewno wygra. Nie jest bardziej niepokonany niż Adolf Hitler; w rzeczywistości jest skazany na porażkę".