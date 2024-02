Politycy PiS inwigilowani Pegasusem? "Wiedzieli"

- Słyszę z kręgów polityków pisowskich, że mają świadomość tego, co działo się w ich partii - powiedział wiceszef komisji śledczej ds. Pegasusa. Marcin Bosacki zaznaczył, że członkowie ugrupowania "wiedzieli, że byli podsłuchiwani przez służby po to, by zebrać na nich haki".