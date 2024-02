Kosiniak-Kamysz przyłapany. Limuzyna szefa MON łamała przepisy

Intensywny dzień Władysława Kosiniaka-Kamysza. We wtorek szef MON udzielał wywiadu, a także udał się do kościoła. W pewnej chwili wsiadł do limuzyny, by dotrzeć do Pałacu Prezydenckiego na Radę Gabinetową. W tym czasie jego kierowca złamał niejeden zakaz.