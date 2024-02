Rumuński generał: nie możemy zestrzelić rosyjskich dronów

Rosyjskie drony kilkakrotnie wleciały na teren Rumunii

Media rumuńskie zwracają uwagę, że jest to już kolejny raz, gdy generał, który objął funkcję szefa sztabu w listopadzie ub. roku, znalazł się w centrum uwagi. Wcześniej oświadczył m.in., że Rumunia nie ma odpowiedniej ustawy o przygotowaniu ludności do ewentualnej obrony w przypadku rozszerzenia się wojny. Mówił również, że jeśli Władimir Putin wygra wojnę na Ukrainie, to kolejnym celem stanie się Republika Mołdawii.