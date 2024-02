Sprawa Kamińskiego i Wąsika. "Złote dziecko PiS" może mieć z tym kłopot

"Zemsta dokonana na nich nie może zostać zapomniana. Nagłaśnianie prawdziwej historii ich działań, prawdy o przyczynach ich ścigania stały się misją naszego środowiska. Będziemy walczyć o to, by polityczna wendetta obróciła się przeciwko tym, którzy przez lata dążyli do ukarania osób skutecznie tropiących korupcję w naszym kraju" - piszą członkowie Komitetu.