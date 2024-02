Związki z PiS "topią" samorządowców. Chcą kandydować bez partyjnego szyldu

Burmistrz ogłasza, że nie będzie kandydował

Kolejne rozejście się dróg między PiS a urzędującym burmistrzem Polkowic Łukaszem Puźnieckim odbyło się co prawda wcześniej, ale Nowogrodzka dalej liczyła na samorządowca. W przeszłości należał on do SLD i Platformy, ale w ostatnich wyborach w drugiej turze został poparty przez swojego konkurenta z PiS Wojciecha Marciniaka.