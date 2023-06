Mikołajki. Zamieszanie ws. sprzedaży działki, w tle burmistrz Jakubowski

W odpowiedzi na interpelację radnej Jakubowski sugeruje, że winę za zwłokę w naliczeniu opłaty ponosi notariusz, który nie przekazał gminie dokumentów. To samo powtarza burmistrz w piśmie do lokalnego stowarzyszenia. Co ciekawe, pisze w nim o sobie jak o osobie trzeciej: "Burmistrz Piotr Jakubowski jako osoba fizyczna nie ma obowiązku przedłożenia do właściwego urzędu aktu notarialnego (…). Obowiązek przedłożenia wypisu aktu notarialnego ciąży na notariuszu, który sporządził umowę."